PFV: sconfitta che brucia

Pallacanestro Femminile Vercelli – C.U.S. Torino 56-58

Parziali: 18-17; 31-28; 46-41; 56-58:

Tabellino PFV: Bertelegni; Bracco 7; Ansu 22; Buffa 9; Francese A. 2; Acciarino 9;

Deangelis 3; Bouchefra; Biondi 4; Delponte ; N’Guefack Lowe n.e.; Castagnone . All.re Davide

Simone ass. all. Andrea Congionti.

Amara sconfitta per 56-58. nella terza di andata, per la PFV che ha dovuto soccombere tra le mura

amiche contro il CUS Torino, formazione che annovera diverse giocatrici che negli ultimi anni

hanno militato in A2 con Pallacanestro Torino e Moncalieri.

Ciononostante la PFV si è battuta alla pari per tutto l’incontro e, forse, l’avrebbe anche vinta la gara

se uno dei due arbitri non si fosse incaponito a fischiare infrazioni di tre secondi e passi molto

fantasiose, ad Ansu (22 punti ed una partita con i fiocchi) quindi quella che creava maggiori

problemi) sfilando alle padrone di casa almeno sei/sette palloni, soprattutto nei minuti finali.

Va detto a onor del varo che tali infrazioni erano una personale interpretazione dell’arbitro, perché

sul campo non è sembrato proprio che siano state commesse.

Ma ciò che conta e quel che decide l’arbitro, si sa.

Detto questo, la partita è stata equilibratissima: dopo un primo tentativo di allungo vercellese nei

minuti iniziali (+7), le torinesi rientravano grazie ad una serie positiva di triple e chiudevano a -1 il

primo quarto sul 18-17.

Il secondo periodo vedeva la PFV sempre avanti, almeno di tre lunghezze, distacco con cui si

andava al riposo lungo sul 31-28, con le due squadre che procedevano quasi appaiate, senza

staccarsi l’una dall’altra.

La ripresa era sulla stessa falsariga, con il CUS che si avvicinava nel punteggio, raggiungendo in

alcune occasioni la parità e la PFV – grazie anche ad una Ansu monumentale nonostante

l’arbitraggio – che lo ricacciava indietro, mai però a distanza di sicurezza,

Nell’ultimo quarto, con un paio di triple vercellesi, le padrone di casa sembravano aver trovato il

guizzo giusto, andando sul 51-41 ma qui si smarrivano, commettendo alcuni errori al tiro da fuori

(pochi i tentativi da sotto) e concedendo troppe penetrazioni alle avversarie che ne approfittavano

per recuperare lo svantaggio ed, a loro volta, allungare.

Qui si inseriva il primo arbitro che, come detto all’inizio, con le sue decisioni cervellotiche toglieva

svariati palloni alla PFV senza ragione, nei momenti cruciali, e concedeva un lunga serie di tiri

liberi alle torinesi, sorvolando invece su alcuni loro falli.

La conclusione era che CUS Torino vinceva e la PFV perdeva pur avendo disputato un’ottima

partita, un po’ per non essere stata sufficientemente lucida nei momenti decisivi del match ed un po’

– va detto – per il negativo “influsso” delle strampalate decisioni arbitrali nei minuti cruciali,

quando si decideva l’esito dell’incontro. Peccato.

La prossima partita per la formazione di Davide Simone sarà sabato 14.11.2026 alle ore 21,00 a

Nole (TO) nella Palestra delle Scuole Medie in via Martiri della Libertà contro Basket Nole,

avversario molto insidioso, specialmente sul campo di casa.