PFV: sconfitta che brucia

Pallacanestro Femminile Vercelli – C.U.S. Torino 56-58
Parziali: 18-17; 31-28; 46-41; 56-58:
Tabellino PFV: Bertelegni; Bracco 7; Ansu 22; Buffa 9; Francese A. 2; Acciarino 9;
Deangelis 3; Bouchefra; Biondi 4; Delponte ; N’Guefack Lowe n.e.; Castagnone . All.re Davide
Simone ass. all. Andrea Congionti.
Amara sconfitta per 56-58. nella terza di andata, per la PFV che ha dovuto soccombere tra le mura
amiche contro il CUS Torino, formazione che annovera diverse giocatrici che negli ultimi anni
hanno militato in A2 con Pallacanestro Torino e Moncalieri.
Ciononostante la PFV si è battuta alla pari per tutto l’incontro e, forse, l’avrebbe anche vinta la gara
se uno dei due arbitri non si fosse incaponito a fischiare infrazioni di tre secondi e passi molto
fantasiose, ad Ansu (22 punti ed una partita con i fiocchi) quindi quella che creava maggiori
problemi) sfilando alle padrone di casa almeno sei/sette palloni, soprattutto nei minuti finali.
Va detto a onor del varo che tali infrazioni erano una personale interpretazione dell’arbitro, perché
sul campo non è sembrato proprio che siano state commesse.
Ma ciò che conta e quel che decide l’arbitro, si sa.
Detto questo, la partita è stata equilibratissima: dopo un primo tentativo di allungo vercellese nei
minuti iniziali (+7), le torinesi rientravano grazie ad una serie positiva di triple e chiudevano a -1 il
primo quarto sul 18-17.
Il secondo periodo vedeva la PFV sempre avanti, almeno di tre lunghezze, distacco con cui si
andava al riposo lungo sul 31-28, con le due squadre che procedevano quasi appaiate, senza
staccarsi l’una dall’altra.
La ripresa era sulla stessa falsariga, con il CUS che si avvicinava nel punteggio, raggiungendo in
alcune occasioni la parità e la PFV – grazie anche ad una Ansu monumentale nonostante
l’arbitraggio – che lo ricacciava indietro, mai però a distanza di sicurezza,
Nell’ultimo quarto, con un paio di triple vercellesi, le padrone di casa sembravano aver trovato il
guizzo giusto, andando sul 51-41 ma qui si smarrivano, commettendo alcuni errori al tiro da fuori
(pochi i tentativi da sotto) e concedendo troppe penetrazioni alle avversarie che ne approfittavano
per recuperare lo svantaggio ed, a loro volta, allungare.
Qui si inseriva il primo arbitro che, come detto all’inizio, con le sue decisioni cervellotiche toglieva
svariati palloni alla PFV senza ragione, nei momenti cruciali, e concedeva un lunga serie di tiri
liberi alle torinesi, sorvolando invece su alcuni loro falli.
La conclusione era che CUS Torino vinceva e la PFV perdeva pur avendo disputato un’ottima
partita, un po’ per non essere stata sufficientemente lucida nei momenti decisivi del match ed un po’
– va detto – per il negativo “influsso” delle strampalate decisioni arbitrali nei minuti cruciali,
quando si decideva l’esito dell’incontro. Peccato.
La prossima partita per la formazione di Davide Simone sarà sabato 14.11.2026 alle ore 21,00 a
Nole (TO) nella Palestra delle Scuole Medie in via Martiri della Libertà contro Basket Nole,
avversario molto insidioso, specialmente sul campo di casa.
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Sport | 09 novembre 2026, 13:00
PFV: sconfitta che brucia
Ottima partita, ma le decisioni arbitrali hanno condizionato l'incontro con il Cus Torino (56-58)
Pallacanestro Femminile Vercelli – C.U.S. Torino 56-58