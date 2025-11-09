Pagelle della Pro Vercelli che ha sconfitto la Triestina (3-1)

Livieri 6,5 Due buone parate, poi l'incertezza sul gol della Triestina... fosse finita 1 a 1 sarebbe stato da 5. Ma nella ripresa ci ha deliziati con almeno tre interventi da grande portiere

Pino 6,5 Scelta a sopresa di Santoni, che lo preferisce a Piran. E lui non delude



Clemente 6,5 Mah... sembrerebbe essersi adattato a ricoprire il ruolo di difensore centrale. E con personalità, pure

Coccolo 6 Fa il suo

Carosso 6,5 Grande partita soprattutto a livello difensivo

Iotti 6,5 Solito stantuffo instancabile di centrocampo. Salterà la prossima, una grana per Santoni perché Iotti è insostituibile

El Bouchataoui 6,5 Inizia alla grande, ne ha sempre due addosso. Poi cala un po' (ma neanche troppo).

Burruano 6 Gioca al sotto dei suoi standard, soprattutto in fase di interdizione

Mallahi 6 Si fa vedere ma a corrente alternata

Coppola 6,5 Lotta senza timore, poi batte un rigore con la freddezza di un attaccante esperto.



Asane Sow 7 A volte non si vede, ma quando si vede agli avversari fa un male cane. Di ottima fattura la sua rete

Akpa Akpro 7 Centravanti improvvisato, ma efficace

Ousseynou Sow 7,5 Firma un gol magico, il più bella della Pro Vercelli, quest'anno.

Rutigliano 6

Piran ng

Ronchi ng





Santoni 7

E' la sua giornata. Azzecca la formazione iniziale, ancor di più azzecca i cambi con una Pro Vercelli turbo a trazione anteriore. Piccola parentesi: prima che iniziasse il campionato disse che i gemelli Sopw erano fortissimi. Bene, Santoni oltre a credere nelle sue idee calcistiche (4-3-3, costruzione dal basso eccetera) crede nella sua squadra. E questo fa.