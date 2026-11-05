Solo 1 punto per il Trino, goleada del Cigliano

Il Trino strappa il pareggio con il Dormelletto/Comignago grazie ad una autorete di Bullari. Qualche recriminazione per la squadra di Spinoglio soprattutto per il buon secondo tempo disputato. La Pro Palazzolo si impone nel derby vercellese, Modena segna dopo 10 minuti, pareggio temporaneo di Ferrari e rete decisiva di Pasquali al novantesimo.
Risultati: Pro Palazzolo – Virtus Vercelli 2-1
Dormelletto/Comignago – Trino 1-1
Trino: Cerruti, Osenga E., Ferraris, Ciraulo, Canino, Birolo, Conti, Beatrice, Vergnasco, Brugnera, Meo De Filippi. A disposizione: Porta, Osenga C., Cassetta, Negro Frer, Gaita, Balocco, Troplini, Mercandino, Giarola. All. Spinoglio.
Prossimo turno: Arona – Virtus Vercelli, Trino – Ceversama, Cossato – Pro Palazzolo
1^ Categoria
Goleada del Cigliano che sbanca il campo della Crescentinese. In vantaggio dopo appena 10 minuti i giallorossi si sono portati sul 2-0 (Costa, Germano) al 21’ del primo tempo. Nella ripresa altro poker di reti: Germano, Peretti, Genestrone, Corcione su rigore. Per i locali, dopo un buon inizio, si registra una striscia negativa da interrompere sin dal prossimo turno. Pari del Livorno/Bianzè sul terreno del Trecate, i granata sono stati raggiunti nei minuti di recupero dopo i gol di Urena (doppietta).
Risultati: Crescentinese – Cigliano 0-6, Trecate – Livorno/Bianzè 2-2
Prossimo turno: Livorno/Bianzè – Carpignano, Valdilana Biogliese – Crescentinse, riposa: Cigliano