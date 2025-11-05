Spazio Gioin: ogni giovedì locali aperti per i giovani

Il Comune di Vercelli comunica che lo spazio Gioin di via Laviny sarà aperto tutti i giovedì, dalle 14 alle 17,30, offrendo ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 30 anni il luogo accogliente dove leggere libri, studiare, utilizzare i giochi da tavolo e partecipare ai laboratori organizzati periodicamente.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e promuovere luoghi di incontro, partecipazione e crescita condivisa.

«L’obiettivo – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Ennas – è quello di creare spazi in cui i giovani possano sentirsi protagonisti, valorizzando le loro idee e offrendo occasioni di confronto e socialità».

Il Comune di Vercelli conferma così il proprio impegno a favorire il coinvolgimento attivo dei giovani e a sostenere progetti che ne incentivino la creatività e la partecipazione alla vita cittadina.