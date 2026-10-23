Trino: vittoria in trasferta e terzo posto in Promozione

Promozione
Con una rete messa a segno da Brugnera, dopo tre minuti di gioco, il Trino supera in trasferta il Cossato. Con questo risultato gli azzurri raggiungo il terzo posto in classifica insieme a Oleggio, Cossato, Dormelletto/Comignago. La Virtus Vercelli cede nettamente al Feriolo che va in vantaggio al 37’ per poi dilagare nella ripresa. La Pro Palazzolo incappa in una giornata negativa con la Juve Domo. A cui basta un gol per avere la meglio dei vercellesi.
Risultati: Cossato – Trino 0-1, Feriolo – Virtus Vercelli 4-0. Pro Palazzolo – Juve Domo 0-1
Prossimo Turno: Trino – Oleggio, Virtus Vercelli – Juve Domo, Bulè Bellinzago – Pro Palazzolo
1^ Categoria
Il Cigliano si morde le mani: gol subito nel recupero, quando ormai la partita con il Ponderano sembrava avviata verso la vittoria. Per i giallorossi in gol Comotto al 32’ del primo tempo, il pareggio dei lanieri al 93’ con Torta. Il Livorno/Bianzè si ferma con il Gaglianico, a nulla serve la rete di Corbellaro all’88’. Anche la Crescentinese è in giornata dispari lasciando via libera al Gaglianico.
Classifica: Gaglianico, Carpignano 13 punti, Valle Elvo 12, Cameri, Cigliano 10, Livorno/Bianzè 9, Valdilana, Biogliese 8, Orizzonti C.A., Rmantin, Crescentinese 7, Ozzano, Ponderano 5, River Sesia, Trecate 4, Borgolavezzaro 2.
Risultati: Cigliano – Ponderano 1-1, Gaglianico – Livorno/Bianzè 3-1, Crescentinese – Gaglianico 2-4
Prossimo Turno: Livorno/Bianzè – Borgolavezzaro, Valdilana – Cigliano, Ponderano – Crescentinese