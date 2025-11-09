Che gemelli ha la Pro Vercelli

La Pro Vercelli, soffre, rischia qualcosa in entrata di ripresa ma, alla fine, riesce a piegare 3-1 al Piola-Robbiano una Triestina che, nonostante la zavorra dell'ultimo posto, si è dimostrata viva e intenzionata a giocarsi sino in fondo le proprie chances. Ancora out Comi, Santoni vara il tridente d'attacco con Mallahi, A. Sow e Coppola; difesa con Pino e Carosso esterni. Gara che inizia senza troppi tatticismi: primo quarto d'ora scoppiettante: la Triestina si fa vedere con Jonsson, la Pro replica con El Bouchataoui palla alta sulla traversa; quindi al 13' Livieri si supera deviando una conclusione pericolosa di Vicario. L'undici di Tesser intraprendente, Pro che deve ancora prendere le misure. BIanchi che crescono, costringendo la Triestina nella sua tre-quarto. Giro-palla per i vercellesi che mancano nell'ultimo passaggio. 31' Sow sul fondo viene strattonato da Silvestro e finisce a terra. Lunga revisione al monitor dell'arbitro che dopo 5' concede il rigore alla Pro. Dal dischetto Coppola che spiazza Matosevic: 1-0. Pro avanti al 36'. Vantaggio meritato per quanto prodotto nell'ultima fase del match dal team di Santoni. Triestina subito in attacco alla ricerca del pari. Livieri è determinante (41') su conclusione di Jonsson. 44' pareggio dei rosso alabardati: Gunduz, dal limite: sfera che rimbalza nell'area piccola e beffa Livieri 1-1. 5' di recupero. 47' nitida palla gol dei bianchi: Mallahi calcia a centro area: rimpallo su un difensore e sfera che arriva a Sow che da ottima posizione spedisce alto. Peccato. Fine primo tempo: 1-1. Qualche rimpianto in casa Pro per non essere riusciti a gestire il vantaggio.

Ripresa: Triestina che esce meglio dai blocchi sulla scia della fine primo tempo. 7' Livieri salva con la mano un conclusione ravvicinata di Vicario, la difesa salva. Kalic 9' non riesce a coordinarsi per il tiro; 10' Livieri salva su Gunduz. Decisivo il portiere vercellese che fa scudo sulla conclusione di Kliajic presentatosi solo nell'area bianca. Santoni corre ai ripari: dentro O. Sow e Akpa Akpro. Il match si fa più equilibrato, con la Pro non più in affanno con una Triestina che sembra aver un po' perso lucidità. Ma occorre fare attenzione. 26': Pro vicina al gol: Clemente su punizione di Rutigliano può staccare in solitudine, ma non inquadra la porta. 27': la Pro torna in vantaggio: azione combinata tra Akpa Akpro e i gemelli Sow con Oysseinou Sow che dal limite controlla e di sinistro supera Matosevic: 2-1. Ora è la Triestina ad accusare il colpo. Giuliani che stentano a riordinare le idee. La Pro deve approfittarne. Tesser prova un paio di cambi ma la situazione non cambia. 35': Tris della Pro. Gol spettacolare di Asane Sow che, servito al limite da El Bouchataoui. lascia partire un delizioso lob che supera l'estremo difensore della Triestina: 3-1. Ora non resta che controllare. Ultimi slot per i cambi ma il match non subisce scossoni. La Pro gestisce e controlla. 5' di recupero. Triestina senza più forze, Pro che s'avvia a conquistare tre punti. 49': A. Sow spedisce a lato da buona posizione: sarebbe stato un passivo un po' troppo pesante per la Triestina. Ma a far festa, sotto la curva, sono i bianchi. Tre punti per restare a ridosso delle grandi.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Pino (39’ st Piran), Clemente, Coccolo, Carosso; Iotti, El Bouchataoui (39' st’ Ronchi), Burruano (21′ st Rutigliano); Mallahi (16′ st O. Sow), Coppola (16′ Akpa Akpro), A. Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Furno, Tarantola, Fofana, Zacchera, Anton. All. Santoni.



TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Silvestro (42’ st Moises), Moretti, Anzolin (37’ st Kosijer), D’Amore; Crnigoj, Jonsson, Ionita; Gunduz (37’ st D’Urso); Vicario, Kljajic (33′ st Ellertsson).

In panchina: Borriello, Neri, Kiyine, Voca, Pedicillo.

Allenatore: Tesser.



ARBITRO: Galiffi di Alghero.



RETI: 36′ Coppola su rigore, 44′ Gunduz st 28′ O. Sow, 35′ A. Sow



NOTE: Pomeriggio freddo. Spettatori 883. Ammoniti: Iotti, Silvestro, Clemente, Moises. Calci d'angolo: 7-4 per la Pro Vercelli. Recupero: 5′, 5′