Colletta Alimentare: l'impegno dei Rotaract per la solidarietà - foto

Rotaract Sant’Andrea e Rotaract Vercelli hanno aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un gesto di solidarietà promosso dalla Fondazione Banco Alimentare. Un unico obiettivo: raccogliere prodotti di prima necessità da destinare alle persone in difficoltà tramite le organizzazioni territoriali.

​I due Club hanno unito le forze e le energie, 'schierando' i propri soci per una giornata intera di raccolta nel punto vendita Lidl di Vercelli. Il Rotaract Sant’Andrea era inoltre presente nei punti vendita Coop di Santhià e Conad di Livorno Ferraris.

Presidiando l'ingresso del supermercato, i ragazzi del Rotaract hanno informato i clienti sulla Colletta, hanno raccolto, diviso e inscatolato i prodotti ricevuti in donazione.