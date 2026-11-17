Sabato 14 novembre a Nole (TO) –



Basket Nole - Pallacanestro Femminile Vercelli 52-57

Parziali: (21-17; 34-23: 44-38: 52-57):

Tabellino PFV: Bracco 18; Ansu 6; Buffa 6; Francese A.; Acciarino 8;

Deangelis 2; Bouchefra 7; Biondi 10; Castagnone; N’Guefack Lowe; Francese E.; Chillini

All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.



Bel colpo della PFV che, nella quarta di andata del girone di qualificazione, è andata a vincere sul

difficile campo di Nole, per 52-57 contro Basket Nole, una delle più serie contendenti per quel

quarto posto che (dietro a Castelnuovo, Polismile Blaze e CUS Torino) garantirebbe la permanenza

in serie B già dalla prima fase.

Sotto questo profilo, quindi, la vittoria in trasferta che spariglia le carte, assume una grandissima

importanza per la PFV.

La partita cominciava bene per le padrone di casa, che nel primo quarto avevano buone percentuali

di realizzazione con 21 punti, ma la PFV non era molto da meno e si manteneva a ruota pronta a

ribaltare tutto (21-17).



Nel secondo periodo, però, Nole tentava un primo allungo approfittando delle difficoltà a segnare

della PFV (solo sei punti nel quarto) e chiudeva a metà gara avanti 34-23, dando la sensazione di

poter controllare la gara sino al termine.

Nella ripresa le ragazze di Davide Simone mettevano in campo una difesa più efficace ed attenta

(10 i punti al passivo contro i 21 del primo periodo) ed aggiustavano la mira in attacco, recuperando

cinque lunghezza, trascinate da un’ottima Sofia Bracco (18 punti) supportata da Biondi (10) e

Acciarino(8), con il terzetto Bouchefra (7), Buffa (6) e Ansu(6) a completare il tabellino con

Deangelis (2). E così preparavano la volata finale partendo da -6 (44-38).

L’ultimo quarto era tutto da giocare e, visto l’andamento della partita fino a qual momento, i

presenti si aspettavano un testa a testa fino alla fine e, in casa vercellese, ricordando l’esito negativo

di domenica scorsa contro il CUS, si cominciavano a rivedere i fantasmi.

Ed invece si invertivano i ruoli, con la PFV sicura ed efficace a prendere il controllo della gara con

un perentorio parziale di 8-19, frutto di difesa intensa e maggior precisione al tiro, mentre Nole

cedeva progressivamente alla maggio pressione e precisione delle avversarie.

Nel complesso un’ottima prova delle vercellesi, soprattutto per la maturità dimostrata nel non

mollare mai nei momenti di difficoltà e nel saper reagire nel modo giusto nel periodo finale fino a

ribaltare il risultato ed a gestire il finale, conquistando due punti molto importanti.

Ora la PFV è attesa dall’impegno casalingo di domenica 22 alle ore 18,00 al Palapiacco,

contro Polismile Blaze di Torino, una delle favorite, per una gara che si prospetta proibitiva, ma non

c’è mai nulla di scontato, prima di giocare!

(C.R.)

