Il Trino vince in rimonta

Promozione

Colpaccio della Virtus Vercelli capace di sbancare il campo dell’Arona; succede tutto nel secondo tempo con Ferrari protagonista ed autore di una doppietta. Vince anche il Trino che batte il Ceversama dopo essere stato in svantaggio di due reti. Il recupero si realizza nel volgere di 14 minuti per merito di Vergnasco e Mercandino. La rete decisiva la mette a segno Conti all’80’. La Pro Palazzolo è battuta dal Cossato nonostante un buon primo tempo.

Risultati: Arona – Virtus Vercelli 0-2, Trino – Ceversama 3-2, Cossato – Pro Palazzolo 2-0

Prossimo turno: Pro Palazzolo – Arona, Gattinara – Trino, Virtus Vercelli – Olimpia Sant’Agabio

1^ Categoria

Il Livorno/Bianzè cade al Bigando di fronte alla capolista Carpignano. La squadra di Costanzo subisce lo 0-1 a quattro minuti dal termine della prima frazione, mentre il raddoppio degli ospiti è siglato al sessantesimo. La Crescentinese non riesce a cambiare marcia cedendo al Valdilana Biogliese. In vantaggio con Cardinale dopo appena cinque minuti,i granata subiscono il pareggio al 26’ per poi lasciare via libera ai biellesi nella ripresa. Il Cigliano in Coppa Piemonte ha vinto con la Sangiustese 3-2 marcatori: Perinetti, Genestrone e Bravo.

Risultati: Livorno/Bianzè – Carpignano 0-2, Valdilana Biogliese - Crescentinese 4-1

Prossimo turno: Cameri – Livorno/Bianzè, Gaglianico – Cigliano

Riposa: Crescentinese



