Il Volley Cigliano vince a Santena per 3-1, dopo un'ottima partita e continua la striscia positiva giunta a quattro.Le ragazze di coach Mucciolo hanno dominato il primo set (26-15) e il secondo (25-13). Nel terzo Santena ha reagito aggiudicandosi il parziale per 25-23, ma Cigliano ha chiuso i conti nel quarto set con un netto 25-15. Migliore in campo Carlotta Signori, palleggiatrice.
Il prossimo impegno sarà di nuovo in trasferta: sabato alle ore 21 a Novi.Con questo risultato il Volley Cigliano appaia il Rivarolo in testa alla classifica del girone D di serie B2.
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Sport | 20 novembre 2026, 10:43
Le ragazze del Volley Cigliano volano sempre più in alto
Hanno dominato con il Santena. Sabato altra trasferta, a Novi
Il Volley Cigliano vince a Santena per 3-1, dopo un'ottima partita e continua la striscia positiva giunta a quattro.Le ragazze di coach Mucciolo hanno dominato il primo set (26-15) e il secondo (25-13). Nel terzo Santena ha reagito aggiudicandosi il parziale per 25-23, ma Cigliano ha chiuso i conti nel quarto set con un netto 25-15. Migliore in campo Carlotta Signori, palleggiatrice.