Il Volley Cigliano vince a Santena per 3-1, dopo un'ottima partita e continua la striscia positiva giunta a quattro.Le ragazze di coach Mucciolo hanno dominato il primo set (26-15) e il secondo (25-13). Nel terzo Santena ha reagito aggiudicandosi il parziale per 25-23, ma Cigliano ha chiuso i conti nel quarto set con un netto 25-15. Migliore in campo Carlotta Signori, palleggiatrice.

Il prossimo impegno sarà di nuovo in trasferta: sabato alle ore 21 a Novi.Con questo risultato il Volley Cigliano appaia il Rivarolo in testa alla classifica del girone D di serie B2.