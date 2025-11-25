Frontale a Cavagnolo, uno dei mezzi si ribalta

Incidente frontale, poco dopo le 18 di lunedì, a Cavagnolo, nel vicino torinese. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià, già presente su una ltro intervento (l'incendio di un'abitazione a San Genuario) è stata dirottata a Cavagnolo in via Case Sesia su un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi in un impatto frontale. Uno dei veicoli ha terminato il suo percorso capovolto, fuori dalla sede stradale.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco i due malcapitati automobilisti erano già affidati alle cure dei sanitari della Croce Rossa; l'intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e alla illuminazione per i rilievi del caso.

Presenti i Carabinieri di Cavagnolo per l'accertamento di dinamica e responsabilitò.