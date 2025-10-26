Pietro Ferrero entra vola a Bangkok ai World Championship JJIF a metà novembre

Dopo il mancato podio ai Campionati Europei di Anversa, sconfitto in semifinale sullo zero a zero con un vantaggio al golden score su cui è stato fatto ricorso arbitrale, Pietro Ferrero capitalizza 85 punti per il quarto posto ottenuto e entra nella top ten mondiale di categoria e ottiene il pass della nazionale italiana per i Mondiali JJif di Bankok del mese prossimo. La prova degli Europei ha dimostrato che il livello tecnico gli permette di ben figurare ai massimi livelli.

Dice il maestro Lai: «Bisogna certamente imparare a sfruttare di più il regolamento a nostro vantaggio per evitare episodi come quello della semifinale, perchè arrivare al giudizio arbitrale in ambito internazionale è una roulette russa. Siamo veramente contenti dell’ingresso nella classifica top ten mondiale dopo solo un anno di competizioni nella Jiujitsu International federation - continua Lai - se consideriamo che la stragrande maggioranza degli altri atleti è in qualche modo professionista, nei gruppi di esercito o forze dell’ordine, il risultato di Pietro, studente atleta all’Upo e appartenente a una società di provincia è notevole».

Ferrero oltre che nella categoria con kimono ai mondiali gareggerà nel nogi (senza kimono) per la prima volta a livello internazionale, gara veramente ostica per la presenza di moltissimi lottatori dell’est Europa e Asia centrale dove la disciplina è diffusissima e si pratica fin dalla tenera età.

«Sarà in ogni caso una grande esperienza ma cercherò il risultato con tutte le mie forze» dice l'atlea vercellese.

Ferrero, ora studente all’Università del Piemonte Orientale, orienterà il calendario gare 2025/2026 per cercare di qualificarsi anche per la prima edizione delle Universiadi degli Sport da Combattimento che si svolgeranno a Brasilia nel giugno 2026.

