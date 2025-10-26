E' tornata l'ora solare: vi siete ricordati di spostare le lancette degli orologi?

Nella notte è tornata l'ora solare: lancette degli orologi indietro di di un'ora, più luce al mattino ma anche un crepuscolo anticipato. Oggi, domenica 26 ottobre, è però stato possibile dormire un'ora in più, anche se, già da lunedì, con la ripresa delle attività quotidiane, il beneficio verrà rapidamente dimenticato.

Secondo i detrattori del sistema che, ormai da decenni, prevede un doppio cambio di orario, l’alterazione del ritmo sonno-veglia (ritmo cicardiano) , comporterebbe una serie di fenomeni – per gli “abolizionisti”, tutti negativi – che vanno dall’insonnia, al cattivo umore, dalla tristezza alla maggiore irritabilità, fino a salire, in alcuni casi, fino alla depressione.

A guadagnare è invece l'economia. Secondo Terna, nei sette mesi ora legale, l'Italia ha risparmiato 310 milioni di kilowattora di energia elettrica, corrispondenti al bisogno annuo di circa 120 famiglie. Un risparmio di 90 milioni di euro e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 145mila tonnellate, l'equivalente di aver messo a dimora 4 milioni di alberi.