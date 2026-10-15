Il Trino non va oltre al pari casalingo

Promozione

Il Trino non riesce a sfruttare il fattore campo e pareggia con il Bulè Bellinzago. Va a rete Brugnera al 28 della ripresa, il vantaggio purtroppo dura lo spazio di nove minuti, quando Bonaldo riequilibra le sorti per gli ospiti. Pari anche per la Virtus Vercelli raggiunta dal Gattinara al novantesimo. Nel primo tempo botta e risposta ad opera di Bonadonna e Linarello, nella seconda frazione Linarello porta in vantaggio i gialloneri, ma proprio allo scadere Baghdadi impatta la sfida. Equilibrio in Ornavassese – Pro Palazzolo con i vercellesi che agguantano il pareggio a due minuti dal triplice fischio finale con Orlando.

Risultati: Trino – Bulè Bellinzago 1-1, Virtus Vercelli – Gattinara 2-2, Ornavassese – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Cossato – Trino, Feriolo – Virtus Vercelli, Pro Palazzolo – Juve Domo

1^ Categoria

Il Cigliano non replica la brillante prestazione offerta con gli Orizzonti C.A. e finisce sconfitto nettamente dal Valle Elvo. I biellesi sono andati in vantaggio al 28’ con Mello Rella, il raddoppio giunge al 54’ grazie a Pozzato, poi Andreotti con una doppietta arrotonda il risultato. Battuta anche la Crescentinese, che cede agli Orizzonti C.A. , in svantaggio dopo 25 minuti i granata hanno patito il raddoppio al 33’. Canuto ha riportato in gara i suoi, ma Diadoro e Sabolo hanno chiuso la partita poco dopo. Turno di riposo per il Livorno/Bianzè.

Risultati: Valle Elvo – Cigliano 4-0, Orizzonti C.A. - Crescentinese 4-1

Prossimo turno: Cigliano – Ponderano, Crescentinese – Valle Elvo, Gaglianico – Livorno/Bianzè