Le plance in piazza Cavour, per il supporto adeguato ai dehors per i commercianti e la permanenza di spazi di convivialità e incontro

La scorsa settimana abbiamo partecipato alla riunione di presentazione delle opzioni di ristrutturazione di Piazza Cavour indetta dall’Amministrazione con la presenza di capigruppo consiliari e commercianti coinvolti.

La prima premessa è che gli interventi di sistemazione di Piazza Cavour sono necessari per garantire decoro e sicurezza. Già nell’estate 2024 avevamo individuato e proposto un emendamento per stanziare subito le risorse adeguate, bocciato dalla maggioranza.

La seconda è che auspichiamo si tratti del primo di una serie di incontri, se si vuole avere davvero un dialogo strutturato, allargando la platea ai cittadini e interlocutori interessati. Spiace tuttavia rilevare come l’incontro sia avvenuto dopo che la giunta abbia già votato una delibera che sosteneva di procedere su una delle opzioni. Occorre che il Sindaco chiarisca se si vuole costruire la scelta o soltanto condividerne i contenuti, il che sarebbe ben diverso.

La terza è che un intervento di questo tipo, che si auspica possa durare almeno altri 20 anni, richiede l’utilizzo di adeguate risorse. Meglio spendere subito una somma adeguata e consona all’importanza dell’investimento, per non rischiare di dover effettuare più interventi, con un maggior costo finale e maggiori problematiche per i commercianti a causa dei lavori. Si pensi a Piazza Roma, frutto di almeno tre interventi diversi in pochi anni.

Il mantenimento delle plance sarebbe una condizione importante per garantire l’omogeneità visiva della piazza, il supporto adeguato ai dehors per i commercianti e la permanenza di spazi di convivialità e incontro. In tal senso andrebbe approfondita la possibilità di sostituire le attuali plance con materiali più performanti, che siano in legno o altre soluzioni da individuare.

Abbiamo richiesto di ricevere tutta la documentazione presentata nel corso della riunione per poter effettuare ulteriori approfondimenti e formulare nuove proposte nelle prossime settimane. Sempre che la decisione non sia già stata presa.