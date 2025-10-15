Piazza Cavour: No di Italia Nostra alla rimozione delle plance: «Hanno ridato vita al cuore di Vercelli»

La sezione cittadina di Italia Nostra interviene nel dibattito sulla ventilata rimozione delle plance in legno da piazza Cavour, sollecitando una riflessione sui punti di forza dell’attuale sistemazione, verificati nel corso di una ventina di anni.

«Un’Amministrazione Comunale, quando interviene in una zona così delicata come è il centro della città storica ha il dovere prioritario di confrontarsi con soluzioni che abbiano i requisiti di garanziua della permanenza e della riconoscibilità identitaria collettiva, racchiusa nei luoghi della memoria storica della città - si legge in una nota -- Nel ribadire il proprio parere favorevole alla soluzione legata alla manutenzione e ripristino della sistemazione attuale e della conservazione, previa adeguata manutenzione, delle plance, si evidenzia che queste ultime hanno reso molto più “vivibile e fruibile” la piazza: la gente finalmente si ferma, si siede e “vive” la piazza».

Italia Nostra sottolinea poi che «Sono un eccellente esempio di “arredo urbano” che completa e si integra nella piazza definendo spazi aperti di fruizione e socializzazione per i cittadini. Si sono svolte nel corso degli anni anche centinaia di manifestazioni (concerti, esibizioni artistiche, mercati, fiere che hanno avuto il loro palco naturale proprio nell’utilizzo delle plance. Sono strutture di legno, “leggere” che non disturbano l’aspetto architettonico e urbanistico e possono quindi essere rimosse e sostituite senza incorrere in interventi “pesanti” dal punto di vista tecnologico. Sono state utilizzate da tutti i bar, ristoranti che si affacciano sulla piazza e costituiscono un “dehor naturale”, la cui scomparsa farebbe perdere sicuramente molti clienti, creando anche un danno economico per i bar/ristoranti e le altre attività commerciali. Sicuramente hanno giovato anche a tutte le altre attività commerciali presenti».

Inoltre, ricorda Italia Nostra: «Hanno funzioni di coprire tutte le entrate dei vecchi magazzini sotterranei della piazza, rendendola pertanto sicura; oltre tutto la piazza presenta diversi dislivelli ai bordi, dove ci sono i dehors dei bar, che la soluzione delle plance consente invece di mantenere a livello orizzontale, quindi pienamente utilizzabili».

Andando a guardare a soluzioni progettuali diverse, Italia Nostra rileva che «Una sostituzione con altri “materiali più pesanti” come calcestruzzo e laterizi darebbe un senso di elemento compiuto e definitivo, con un’immagine di innaturalità e pesantezza, diventando un “segno architettonico” inadeguato e slegato dalla piazza stessa e l’attuale sistemazione è ormai entrata nella “memoria storica” dei cittadini vercellesi: toglierla equivarrebbe a “mutilare” un luogo di eccellenza e centralità come piazza Cavour». L'associazione ricorda che, da anni, le plance sono state dimenticate: «Non è mai stata fatta un’adeguata manutenzione, come richiesto normalmente a qualsiasi oggetto di arredo urbano utilizzato nel tempo ed anche così intensamente. Ricordiamoci cosa c’era prima: un parcheggio per auto assolutamente fuori posto che dava una pessima immagine della piazza. Le plance hanno costituito un cambio di rotta notevole, dimostrando sensibilità, coerenza e rispetto per un luogo che è il cuore di Vercelli, restituendo la piazza ai cittadini di Vercelli ma anche ai molti turisti che la visitano. Sono belle e comode, sicuramente l’intervento di arredo urbano più bello fatto in centro storico a Vercelli negli ultimi 20 anni».