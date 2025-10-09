Quattro ipotesi per rinnovare piazza Cavour

Primo incontro tra amministrazione comunale, capigruppo di maggioranza e minoranza e associazioni di categoria per discutere la roqualificazione di piazza Cavour. Un incontro durato oltre due ore e mezza, nel corso del quale sono state presentate le quattro ipotesi progettuali contenute nella relazione redatta dallo studio Barboso Re di Torino.

Quattro le ipotesi al vaglio dell'amministrazione: rimozione delle plance in legno e ripristino dell'acciottolato; sostituzione dell'attuale copertura con altre in plance in teak; sostituzione delle pedane in legno con pavimentazione in calcestruzzo e finitura delle superfici di calpestio con spolvero a fresco di quarzo colorato oppure sostituzione della pavimentazione in legno con pavimentazione in calcestruzzo e finitura delle superfici di calpestio con resina acrilica di colore chiaro.

Ribandendo l'importanza del confronto con le categorie interessate, il sindaco, Roberto Scheda ha inoltre precisato che «Il mercato del martedì e del venerdì non sarà assolutamente toccato. A seconda delle imprescindibili esigenze di sicurezza e di cantiere, sarà rimodulato».

L’attuale sistemazione di piazza Cavour risale al 2004. «Dopo oltre 20 anni, l’area non può più essere considerata funzionale ed efficiente per l’uso previsto. Per questi motivi, si rendono necessari interventi di ripristino funzionale - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -. Le condizioni attuali rendono non più rimandabile la riqualificazione. L’intenzione dell’Amministrazione è migliorare sicurezza e confort».

Per l'intervento sono state stanziati 250 mila euro nel bilancio 2025-2027 somma che, tuttavia, nello studio progettuale, tuttavia, i costi dell'intervento risultano superiori anche solo nell'ippotesi di procedere alla rimozione delle plance e al ripristino dell'acciottolato. Il Comune ha dunque presentato domanda di partecipazione al bando regionale per i progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte, finalizzato all’accesso alle agevolazioni messe a disposizione dalla Regione. Su indicazione della Cabina di Regia del Distretto Urbano, è stata individuata proprio piazza Cavour come area su cui intervenire. «L’obiettivo - dice l’assessore al Commercio, Stefano Pasquino - è la riqualificazione urbana e commerciale per rendere la piazza più attrattiva, funzionale e vivibile sia per i cittadini che per i visitatori». In caso di approvazione, da parte della Regione Piemonte è previsto il finanziamento di 250.000 euro che sarà così suddiviso: «100.000 euro destinati a interventi strutturali e di arredo urbano su Piazza Cavour; 150.000 euro - dettaglia Pasquino - alle imprese del commercio, che potranno beneficiare di contributi tramite un apposito bando a sostegno di investimenti, innovazione e attività di rilancio economico».

La futura scelta progettuale sarà obbligatoriamente valutata dalla Sovrintendenza per la definitiva approvazione, ma al termine dell’incontro il sindaco, riassumendo il parere della maggioranza dei partecipanti, ha invitato i progettisti a «prendere in considerazione l’ipotesi dell’acciottolato su tutta la piazza e capire tempi, metodi di sviluppo e come colmare la “altezza” fra i portici e il piano di calpestio. Un'ipotesi che, nella relazione tecnica, era stata sconsigliata «perché farebbe perdere la possibilità di diversa e maggiore fruizione della piazza, come pare ormai consolidata pratica», si legge nel documento che, al contrario, consiglia di procedere con il rifacimento delle pedane in calcestruzzo utilizzando, però coperture diverse dal tek.

«Ci rivedremo tutti insieme e con la gente, magari, al Dugentesco - ha detto in chiusura il sindaco -. Spero che questo metodo sia apprezzato, vi posso assicurare che sarà seguito anche per i prossimi passi che quest'Amministrazione vuole fare».