PFV: esordio amaro nel campionato di B

Serie B

Girone qualificazione – 1^ giornata di andata (anticipo)

BCC Derthona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli – 73-62

Parziali: (23-17; 48-30; 59-46; 73-62)

Tabellino: Bracco 13; Ansu 10; Buffa 6; Francese A.; Acciarino 2; Castagnone; Deangelis 8; Francese E, ; Bouchefra 9; Biondi 11; Del Ponte 3; Chillini.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –

E’ iniziato con una settimana di anticipo il campionato di serie B - girone di qualificazione – per la PFV che per motivi di disponibilità dell’impianto delle padrone di casa è andata ad esordire sette giorni prima delle altre.

Esordio amaro perché BCC Derthona, che nel girone rappresenta una vera e propria corazzata con tutti gli attributi per vincere quantomeno dopo la prima fase, era un ostacolo pressoché insormontabile, ed in effetti si è imposta per 73-62, anche se per farlo ha dovuto faticare non poco e ci è riuscita definitivamente solo negli ultimi minuti di gara.

Le padrone di casa, infatti, partivano bene, con un perentorio 10-0 che però non scoraggiava le vercellesi le quali, dopo un momentaneo sbandamento per il punteggio negativo (che purtroppo inciderà fino alla fine) macinavano il loro gioco e con alcune triple (saranno 9 su 24 a fine gara) si rifacevano sotto, restando in partita al 10’ sul 23-17 per le tortonesi.

Queste ultime, dopo aver respinto tutti i tentativi di rimonta della PFV sembravano prendere il largo dopo i primi 20’ (48-30) mostrando maggior attitudine al tiro ed attenzione difensiva.

Ma ancora una volta, nella ripresa, Acciarino e C. tornavano sotto, arrivando un paio di volte a -4 per poi cedere grazie ad un parziale di 8-0 sul finale di quarto: 59-46 al 39’.

Nell’ultimo periodo la PFV dava tutto quello che aveva e con tre triple e tre canestri da sotto di Ansu, si riportava ancora una volta a -4 ma poi doveva cedere alla maggior caratura tecnica delle avversarie.

In ogni caso, al di là del risultato numerico, la sconfitta è stata piuttosto contenuta, considerato l’avversario, e la prestazione offerta dalla PFV è stata assai positiva, sia da parte delle veterane che dei nuovi inserimenti.

Su questi presupposti la PFV sembrerebbe proprio poter dire la sua in questo nuovo campionato di serie B sin dalla prossima gara in programma domenica 25 ottobre alle ore 18,00 a Vercelli contro Pink Basket Torino, formazione da affrontare con la massima attenzione.