Pagelle della Pro Vercelli sconfitta a Trento

Livieri: Forse non impeccabile sul gol dalla distanza, ma in almeno due occasioni tiene a galla la Pro evitando il raddoppio trentino: 6

Piran: Non offre la sua miglior prestazione: qualche errore di troppo in fase d'impostazione: 5.5 (13' st Carosso: non riesce a dare quanto sperato dal tecnico 6-)

Marchetti: Maschera protettiva al volto, sbaglia poco in difesa, cerca gloria in fase offensiva: 6

Coccolo: Non incide come suo solito: 5.5

Pino: Anche se non è il suo ruolo preferito se la cava bene, contiene come può le offensive del Trento e cerca di farsi vedere in fase d'impostazione 6+ (35' st Coppola: nei minuti in cui gioca cerca di farsi sentire nell'area del Trento. Ma non trova il guizzo vincente come sul cross di Rutigliano 6)

Iotti: Ci prova un paio di volte su punizione. Si fa vedere anche in difesa per sbrogliare qualche situazione intricata prima d'avere sulla testa la palla del possibile 1-1: 6+

Huiberts: Gara ordinata con pochi errori, ma non va oltre il "compitino". Avrebbe bisogno di un guizzo per sbloccarsi 6- (13' st El Bouchataoui: da rivedere con più affiatamento con i compagni e in altre circostanze 6)

Burruano: Dopo un buon avvio, si perde non riuscendo a risultare decisivo nell'economia della squadra come in altre occasioni: 5.5 (25' st Rutigliano: Si rende pericoloso in un paio di circostanze come sul cross tagliato che avrebbe meritati miglior fortuna: 6)

Mallahi: E' in forma e lo si vede: sfiora il gol dopo pochi minuti. Fa spallate con i difensori avversari e cerca più volte la porta del Trento: 6.5

Comi: Solita gara generosa anche se, a parte un colpo di testa sullo 0-0, non ha troppe occasioni per illustrarsi: 6+

O. Sow: Non brillante come in altre occasioni. Non incide troppo nel match: 5.5 (13' st A. Sow ricalca la prestazione del fratello con pochi spunti: 6-)