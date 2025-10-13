Pro Vercelli allergica ai pareggi: sconfitta di misura in casa del Trento

Sconfitti di misura per la Pro Vercelli al Briamasco di Trento. Il posticipo non sorride ai bianchi, puniti da un gol di Sangalli al 21'. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto anche se va detto che i bianchi non sono parsi incisivi come nelle precedenti occasioni. Peccato perché c'era la possibilità di migliorare una classifica comunque buona contro un avversario che forte del vantaggio dopo 20' ha amministrato il risultato con la Pro poco lucida in fase di costruzione, come accaduto già in alcune trasferte.

Entrambe le squadre si schierano con il 4-3-3. Pro in cerca di conferme, Trento (in completo blu con bordi gialli) alla ricerca del primo successo del torneo tra le mura amiche. Bianchi con Mallahi titolare nel tridente offensivo. In panchina il neo acquisto El Bouchataoui. Pro subito pericolosa con Mallahi (3') che, confermando il suo buon momento s'accentra e calcia dal limite: Tommasi da applausi toglie il pallone dalla rete. 8' risponde il Trento: conclusione da fuori di Cappelletti a sfiorare il palo (ma Livieri c'era). 10': match equilibrato. Pro più vivace in entrata, Trento che sembra aver preso le misure. 14' Brivido per la Pro: Pellegrini entra in area e dalla sinistra calcia: Livieri respinge: poi fallo in attacco di Capone su Pino. Crescono i gialloblù17': Burruano di testa trova il gol ma l'arbitro annulla per una spinta del centrocampista vercellese. Nessuna protesta. Ancora Pro pericolosa (18') Comi di testa chiama Tommasi a una parata non facile. Replica del Trento: Pellegrini alto da buona posizione. 21' Il Trento passa in vantaggio con Sangalli che ricevuta palla da limite controlla e con una conclusione potente supera Livieri 1-0. Pro costretta a inseguire. Mezz'ora: Pro che stenta a reagire. A parte qualche palla gettata nell'area. 32': punizione di Iotti dal limite: blocca Tommasi. Contropiede del Trento: Pellegrini lanciato da Capone si trova tutto solo davanti a Livieri che salva la Pro. Grossissimo pericolo scampato. Ma la Pro deve cambiare marcia. Altro rischio per la Pro: Aucelli da buona posizione in area calcia senza troppa forza: Livieri para. Ultimi 5'. Trento in controllo, Pro imprecisa. 41' Burruano s'inserisce bene ma dal limite non impreme la forza necessaria per impensierire Tommasi. Ammonito Maffei. 43': punizione dai venti metri per la Pro: palla nell'area trentina, nessun pericolo per la difesa di casa. 45' Occasionissima per la Pro: Mallahi s'inserisce bene in area e calcia di potenza: altra grande parata di Tommasi. E' l'ultima emozione del primo tempo: Trento avanti 1-0. Pro che dopo un buon avvio ha perso le coordinate, nel finale qualche segnale di riscossa.

Ripresa. Nessun cambio. Trento più propositivo anche se mai pericoloso. Pro che cerca d'interrompere in fraseggio dei locali con azioni manovrate che, però, si perdono all'altezza dei sedici metri. 7' Maffei non finalizza al meglio una ripartenza spedendo sull'esterno della rete. Tre cambi in casa Pro: debutto per El Bouchataoui, dentro anche Carosso e la "staffetta" tra i gemelli Sow. Mallahi ci prova: blocca Tommasi senza problemi. 18': clamorosa palla gol della Pro: Burruano in area dalla sinistra pennella per Iotti che si coordina bene ma, di testa manda la sfera a sfiorare il palo. La Pro insiste: per ora guadagna solo calci d'angolo: Machetti di testa: alto sulla traversa. Fase con tanti cambi ma poche idee e trame apprezzabili. Tutto a vantaggio del Trento. 35': esce Pino, da qualche minuto non al top (problemi alla coscia) dentro Coppola. 37' altra opportunità per la Pro: Rutigliano dalla destra centra in area una palla invitante che non trova nessun piede amico per la la deviazione. Ultimi cambi nel Trento. E ultimi 5' (più recupero) Pro che cerca di creare problemi. La generosità non manca, la lucidità si. Aucelli (45' calcia alto). Recupero di 5'. Punizione per la Pro: palla a centro area, serie di rimpalli che favoriscono i difensori del Trento. Ultimo sussulto: la Pro richiede un rigore con il Var per un intervento in area su Iotti. L'arbitro dopo la revisione non cambia la sua decisione e fischia la fine del match: la Pro, allergica ai pareggi, esce sconfitta, il Trento festeggia, con il minimo sforzo, i primi tre punti al Brianteo.

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca (37' st Trainotti), Fiamozzi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Sangalli, Giannotti (30' st Mehic); Dalmonte 37' st Benedetti), Pellegrini (21' st Ebone), Capone (30' st Chinetti).

In panchina: Rubboli, Malinverni, Meconi, Fossati, Corradi, Corallo, Calza, Tarolli.

All. Tabbiani.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (13' st Carosso), Marchetti, Coccolo, Pino (35' st Coppola); Iotti, Huiberts (13' st El Bouchataoui), Burruano (25' st Rutigliano); Mallahi, Comi, O. Sow (13' st A. Sow).

In panchina: Passador, Tarantola, Furno, Lancellotti , Ronchi, Emmanuello.

All. Santoni.



ARBITRO: Dasso di Genova.



RETI: 21' Sangalli



NOTE: Ammoniti: Maffei, Huiberts, Capone, Rutigliano. Calci d'angolo 1-3. Recupero 0',5'