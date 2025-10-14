 / Cronaca

Cronaca | 14 ottobre 2025, 21:04

Anziano finisce con l'auto in un dirupo

Incidente nel pomeriggio di martedì a Morondo di Varallo

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno le 17 di martedì, per soccorrere un anziano uscito di strada sulla comunale che collega Varallo alla frazione Morondo e rimasto bloccato dentro la vettura.

L'incidente stradale, avvenuto in autonomia, ha visto la vettura uscire di strada e cadere in un dirupo per alcuni metri tra le rocce rendendo difficoltosa la manovra di estricazione dell'anziano e unico occupante del mezzo.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta, provvedendo a estrarre dalle lamiere il malcapitato, mettendo in atto tecniche di primo soccorso sanitario e di intervento speleo alpino fluviale per riuscire a portarlo in un luogo sicuro, a valle del sinistro,  per poi affidarlo alle cure del personale medico. Presente sul posto ambulanza medicalizzata e Carabinieri per l'accertamento della dinamica e la gestione della viabilità.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore