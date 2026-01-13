Nuovo polo della Protezione civile: 100 mila euro per Gattinara

La Regione Piemonte investe nel rafforzamento del sistema regionale di Protezione Civile e nella valorizzazione del ruolo fondamentale del volontariato, con due nuovi provvedimenti per uno stanziamento totale di circa 150.000 euro.

Con una prima determinazione è stato disposto un contributo complessivo di 47.000 euro circa a favore del Comune di Bussoleno per l’allestimento della Sala Operativa del Polo Logistico di Protezione Civile della Valle di Susa, a conferma della forte sinergia istituzionale tra Regione e territori.

Un secondo provvedimento prevede invece lo stanziamento di 100.000 euro a favore del Comune di Gattinara per la realizzazione di un Polo unico a servizio delle componenti locali del sistema di Protezione Civile, con l’erogazione di una prima quota pari al 50% del contributo e il saldo a seguito del completamento e della rendicontazione degli interventi.

Le due operazioni rientrano in una strategia condivisa con il Coordinamento regionale di Protezione Civile e Regione Piemonte che ha individuato in Bussoleno e Gattinara due posizioni logistiche strategiche, collocate ai piedi delle principali valli, in grado di garantire un migliore coordinamento dei volontari e una maggiore efficienza operativa in caso di emergenza.

«Investire in strutture moderne, funzionali e ben collocate – spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi – significa mettere i nostri volontari nelle condizioni migliori per operare. Questi poli logistici rappresentano punti di riferimento fondamentali per il coordinamento delle forze in campo e per assicurare interventi tempestivi ed efficaci a tutela delle comunità».

Con questi interventi la Regione Piemonte conferma la propria attenzione verso il sistema di Protezione Civile, puntando su una rete di presidi logistici territoriali capaci di rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze.