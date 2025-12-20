Dopo l'incidente danni a una tubatura del gas

Intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo le 14 di venerdì 19 dicembre, a Gattinara, in via Vittorio Veneto: a seguito di un incidente stradale una vettura ha urtato un tubo del metano lungo sede stradale e, per la messa in sicurezza, è intervenuta una squadra del distaccamento permanente di Varallo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la perdita del tubo di combustibile e l'area interessata, mentre le auto coinvolte sono state rimosse autonomamente. In seguito una squadra dell'azienda di distribuzione del Gas ha provveduto alla riparazione della tubazione.

Presente la Polizia Locale di Gattinara per i rilievi sull'incidente.