Atti vandalici e furti alla Madonna dell'Orto

Atti vandalici ai danni della chiesetta della Madonna dell'Orto, situata in via Carso, nelle vicinanze delle zone rurali della cittadina.

A segnalarli sono "Gli Amici della Chiesetta": l'oratorio, pur non essendo stabilmente officiato, resta aperta per le visite da parte di gattinaresi di passaggio nella zona. «Con rammarico segnaliamo che nel corso del mese di dicembre un primo episodio ha riguardato il furto di uno dei due ex voto presenti nella chiesetta. Il pomeriggio del 31 dicembre, invece, oltre ad aver rovesciato a terra i lumini e danneggiato un banco, qualcuno ha distrutto il Crocifisso posto sull'altare. Condanniamo fermamente tali episodi, vili e codardi, effettuati in momenti in cui all'interno non vi era alcuna persona, che avrebbe potuto limitarli e inutili, poiché nulla aggiungono o tolgono al sentore popolare e quanto presente all'interno dell'edificio non ha alcun valore venale».

Ricordando che l'oratorio è un edificio storico di quasi 400 anni, frutto di una testimonianza di gattinaresi di ritorno da Roma, e che è un edificio religioso aperto a tutti, cristiani, atei e credenti di qualsiasi religione, gli "Amici" ribadiscono l'impegno profuso per la valorizzazione di un luogo a lungo chiuso. «Siamo riusciti a riaprire la chiesetta dopo anni di chiusura a causa del Covid; abbiamo trovato volontari che quotidianamente aprono e chiudono l'oratorio e si occupano della sua pulizia. Inoltre abbiamo testimonianza quotidiana di gattinaresi che di rientro dalle passeggiate al fiume si fermano a visitarla. Per questo - concludono - la chiesetta rimarrà aperta, ringraziando già don Franco Givone per la sostituzione di quanto inopinatamente distrutto». Un sistema di videosorveglianza andrà però a vigilare sulla sicurezza del luogo di culto.