Un orto sociale per anziani e ragazzi

Gattinara compie un nuovo passo verso una città sempre più attenta al benessere delle persone, all’inclusione sociale e alla valorizzazione degli spazi urbani. È infatti in fase di definizione un importante progetto condiviso tra il Comune di Gattinara, il Consorzio socioassistenziale Casa, la Casa di Riposo Patriarca, la Fondazione Asilo Patriarca, e l’Asilo Nido Comunale, finalizzato alla realizzazione di un Orto Sociale, inclusivo e generazionale, che sorgerà in due appezzamenti di terreno a disposizione di Comune e Consorzio Casa, in via Pietro Micca, proprio nel cuore del centro storico.

L’iniziativa punta a trasformare un’area cittadina in un luogo vivo, accogliente e partecipato, dove diverse generazioni potranno incontrarsi, collaborare e condividere esperienze. Il progetto è pensato come uno spazio pubblico aperto alla comunità, dedicato in particolare a bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere relazioni sociali, percorsi educativi, inclusione e benessere attraverso attività legate alla natura e alla cura dell’orto.

«Considerata la sensibilità e l’attenzione che numerosi cittadini dimostrano verso queste tematiche – dichiarano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il Vicesindaco Daniele Baglione – abbiamo incontrato il Presidente del Consorzio Casa, Domenico Carrera, e contattato il direttore Andrea Lux. Dall’incontro, valutate le due aree, oggi disponibili e confinanti, è emersa una forte unità di intenti e la volontà comune di costruire un progetto capace di generare valore sociale, educativo e relazionale per l’intera comunità.»

L’orto sociale rappresenterà non solo uno spazio dedicato alla coltivazione, ma un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva. Qui sarà possibile sviluppare attività didattiche per i più giovani, momenti di socializzazione per gli anziani, percorsi di autonomia e integrazione per le persone fragili, favorendo lo scambio di competenze, saperi e tradizioni tra generazioni diverse.

«Ora – proseguono sindaco e vicesindaco – si tratta di definire gli aspetti tecnici del progetto e individuare le modalità più efficaci per l’avvio, la gestione e la fruibilità degli spazi. Siamo convinti che la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini possa trasformare questa iniziativa in un punto di riferimento stabile per la vita sociale di Gattinara. Il progetto si inserisce in una visione più ampia di città sostenibile e solidale, dove la rigenerazione degli spazi urbani si intreccia con la crescita delle relazioni umane e con il rafforzamento del senso di comunità».

Nei prossimi mesi verranno definiti i dettagli operativi e le modalità di coinvolgimento delle realtà associative e del volontariato locale, con l’obiettivo di costruire un percorso partecipato e condiviso fin dalle prime fasi di sviluppo.