Intelligenza artificiale e mondo che cambia

Una serata pensata per tutti – cittadini, studenti, professionisti e curiosi – per capire davvero come l’intelligenza artificiale stia cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e progettare il domani.

A guidare l'appuntamento sarà Ernesto Santini, ingegnere elettronico e figura di riferimento internazionale nel campo della domotica e degli smart buildings. Con oltre 78 brevetti e una carriera ai vertici dell’innovazione tecnologica, Santini offrirà uno sguardo competente e accessibile sulle potenzialità e sui rischi delle nuove tecnologie intelligenti. Durante l’incontro si parlerà di diverse tipologie di AI, dalle specializzate alle generative; applicazioni negli edifici intelligenti, nelle città e nei sistemi energetici; sicurezza, privacy, etica e impatto sul lavoro e come governare l’innovazione senza subirla.

Un’occasione preziosa per approfondire un tema che influenzerà profondamente le comunità.

Per favorire la massima partecipazione, l’evento sarà fruibile anche da remoto tramite collegamento online al link https://meet.google.com/ttw-vrvg-gbo