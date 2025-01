Upo, Enrico Letta relatore all'inaugurazione dell'anno accademico

La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università del Piemonte Orientale, XXVII dalla fondazione, si terrà giovedì 13 febbraio alle 10:30 al Teatro Civico di Vercelli. Ospite d’onore della Cerimonia sarà il professor Enrico Letta, decano della School of Politics, Economics and Global Affairs presso l’IE University di Madrid, presidente dell’Istituto Jacques Delors, già Presidente del Consiglio italiano tra il 2013 e il 2014. La cerimonia si svolgerà secondo un copione ormai consolidato. Interverranno il rettore Menico Rizzi; la direttrice generale Mahée Ferlini; il rappresentante del corpo studentesco in Senato Accademico Paolo Facciotti.

La parola passerà poi a Letta, che terrà una prolusione dal titolo “Il rapporto sul futuro del mercato unico dell’Unione europea - Il valore della conoscenza e il ruolo delle università”.