Derthoina capolista sconfitto: impresa della PFV

Pallacanestro Femminile Vercelli, campionato di serie b

Girone est – 5^ giornata di ritorno Domenica 12 gennaio al Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli - Derthona Basketball 49-48

(Parziali: 7-18; 16-34; 25-37; 49-48)

Tabellino PFV: Bertelegni 3; Roggero; Liberali; Ansu 10; Buffa 13; Acciarino 11; Deangelis 5; Gentilini 3; Bouchefra 4; Dockrill; Chillini; Dipace n.e. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

La PFV compie l’impresa e vince 49-48 contro la capolista (finora) incontrastata Derthona Basketball (di Castelnuovo Scrivia) al termine di una partita che non è retorica definire incredibile.

Partite con il pronostico decisamente contrario, le vercellesi iniziavano contratte e quasi abuliche, dando al pubblico presente la netta impressione di aver dato già per scontato il risultato finale per loro negativo.

Palle perse, brutto approccio alla gara e scarsa determinazione in campo portavano ad un 7-18 del primo periodo che non lasciava presagire nulla di buono per le padrone di casa.

Il secondo quarto era altrettanto “inguardabile” cosicché Derthona chiudeva a metà sul +18 (16-34) e, da quanto si vedeva fino a quel momento in campo, nessuno tra i presenti poteva immaginare un risultato diverso dal probabile “tanti a pochi” a favore delle ospiti.

Nella ripresa qualche segno di risveglio della squadra di casa si cominciava a vedere e, complice una certa deconcentrazione delle castelnovesi (ed un po’ di narcisismo, sia permesso dirlo: 9-3 il parziale), la PFV si avvicinava sino a -6, per essere poi ricacciata indietro sul 25-37 a tre quarti gara.

Nell’ultimo periodo, però, ecco la metamorfosi che non ti aspetti.

Derthona pecca di presunzione e, forse dando la vittoria già in cassaforte, commette errori per troppa leziosità nelle giocate, mentre la PFV ritrova la scintilla giusta in una striscia di sei punti di fila (tre liberi ed una tripla) e, con le sue bocche da fuoco, la vena realizzativa che aveva smarrito per tutto il resto dell’incontro. La partita cambia, ora si suona tutta un’altra musica rispetto ai primi tre quarti di gioco.

Derthona non segna quasi più e le vercellesi ne approfittano con bravura per avvicinarsi a -2 a 3’ del termine e correre testa a testa la volata finale che le vede superare le avversarie di un punto e finire con palla in mano in tutta sicurezza.

Certamente questa è una vittoria di prestigio perché ottenuta contro la dominatrice del girone, ma soprattutto significa due punti d’oro in classifica, che compensano lo scivolone di Arona di una settimana fa, e ridanno slancio alla squadra per la conquista di quel quarto posto nel girone di qualificazione che significherebbe salvezza anticipata.

Ora la PFV è attesa dal derby con Basket Femminile Biellese di venerdì 17 gennaio alle 21,00 in trasferta, e poi dall’ultima gara del girone, in casa, con Nole: ottenere almeno due punti da queste due gare significherebbe mantenere la serie B sin da ora, senza attendere i play out.