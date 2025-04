Scontro tra due mezzi, un ferito bloccato tra le lamiere

Incidente stradale nella tarda mattina di Pasquetta, a Carisio. Poco prima delle 12 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una del distaccamento Volontario di Santhià sono intervenuti sulla SP03, all'imbocco dell'autostrada per lo scontro tra due vetture. Un intervento quanto mai provvidenziale per estrarre l'occupante di una delle due auto, bloccato all'interno, e assistito grazie a tecniche di primo soccorso sanitario in collaborazione con il personale del 118 di Santhià .

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, la Croce Rossa di Biella e personale della Viabilità Autostrada.