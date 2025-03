Pnrr scuola, il punto sui lavori: a settembre apre la Materna Collodi

Due piani, cinque sezioni da 25 bimbi ciascuna, uno spazio per i laboratori di psicomotricità, due terrazze che possono tramutarsi in orti didattici e un giardino interno. Dopo circa 18 mesi di lavoro e oltre 2 milioni 700 mila euro di investimento, è pressoché ultimata la nuova scuola per l’infanzia “Collodi” di Vercelli. La materna, che parte dell’Istituto Comprensivo Ferraris, aprirà le porte agli alunni con l'avvio del nuovo anno scolastico, a settembre 2025.

Il nuovo complesso, coloratissimo e che si avvale di soluzione di domotica avanzata, sistema di raffrescamento e riscaldamento a pavimento, è uno dei primi interventi del Pnrr scuole a giungere a conclusione. Era parte di un pacchetto di opere di rinnovamento e riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica avviato con la precedente amministrazione e che l'attuale giunta sta portando a compimento.

«Abbiamo realizzato l’80% dei lavori cantieri della Bertinetti e della Furno ai Cappuccini dove le lezioni non hanno mai subito interruzioni - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion che ha seguito il progetto fin dall'inizio - Stando al cronoprogramma, entrambi gli interventi si concluderanno entro la fine di giugno. Intanto, il 31 marzo, consegneremo i lavori per il nuovo nido al rione Concordia, che sorgerà vicino al comando della Polizia locale, in via Donizetti».

Situata in via Derna davanti allo stadio Silvio Piola, la materna Collodi è stata oggetto di un sopralluogo, giovedì 6 marzo, da parte dal sindaco, Roberto Scheda, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion, dal dirigente, Liliana Patriarca, e dal responsabile del progetto, l’ingegner Giorgio Luparia. «Questa struttura è un’eccellenza nel settore - dice il primo cittadino -. La nuova Collodi è la conferma del grande lavoro che, in questi mesi, viene portato avanti dagli uffici comunali. Le future generazioni di vercellesi avranno una scuola moderna e al passo con i tempi».

Al piano terreno ci sono quattro delle cinque sezioni (l’altra è al primo piano): tutte sono dotate del proprio blocco bagno, del trattamento dell’aria per la stagione estiva, hanno soffitti con sistemi per l’abbattimento di tipo acustico. Al primo piano lo spazio per le attività comuni, per esempio i laboratori di psicomotricità, e l’area dormitorio.