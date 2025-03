Banchini: «Una buona Pro, mai in difficoltà»

Mister Marci Banchini analizza lo 0- contro l'Atalanta Under 23: "Non posso che elogiare la squadra per coraggio, organizzazione e voglia di aiutarsi. Abbiamo voluto pressare alto e rubare palla il più possibile contro una squadra che difendeva basso; questo ci ha portato a creare occasioni clamorose ma, un po' per merito del portiere e anche per i nostri errori, non siamo riusciti a sbloccarla. Questo è un problema che ci trasciniamo da tempo. I gol di Comi da soli non bastano: dobbiamo mettere nel tabellino dei gol altri giocatori". Finale con l'Atalanta più intraprendente? "Ci siamo sempre difesi bene e con ordine. E' chiaro che una squadra come l'Atalanta non possa subire passivamente per 90' e complice un po' di stanchezza, gli orobici siano usciti nell'ultimo quarto d'oro. Ma non siamo mai stati in difficoltà e Franchi ha svolto ordinaria amministrazione. Anzi mi è piaciuta, nonostante la stanchezza la voglia di provare a ripartire. Credo di aver visto una Pro così dominante in pochi altri match, con diverse opportunità per segnare: occorre però fare per dare alla partita un significato diverso. Sono convinto che arriveranno anche le reti; magari anche più di una a partita cercando di restare lucidi e senza troppi pensieri"

Per Denis Franchi una serata da "quasi" spettatore; "Siamo una squadra solida che concede poco. E l'abbiamo confermato anche contro un'ottima Atalanta. Siamo stati sfortunati a non trovare il gol, ma questo fa parte del calcio. Credo che se fossimo riusciti a sbloccare il risultato saremo qui a fare un'altra analisi. Abbiamo dimostrato di saper fare gioco, Siamo un gruppo giovane ma con giocatori esperti che ci aiutano a crescere e capire come si gestiscono questo genere di partite e momenti del campionato. Per quanto mi riguarda arrivo dal girone B, dove ho giocato poco: sono venuto alla Pro per mettermi in gioco e ricambiare la fiducia di società, mister e compagni. Anche nei match persi abbiamo sempre concesso poco: la difesa mi protegge bene e tocca a me farmi trovare pronto"