Asl, nuovi orari e maggiori prestazioni per la Radiologia di Santhià e Gattinara

Dal 1° giugno e fino al 30 settembre, cambiano gli orari del servizio di Radiologia dell’Asl svolto nelle sedi di Santhià e Gattinara.

La Casa della salute di Santhià sarà aperta il lunedì e il mercoledì; la Casa della salute di Gattinara il martedì e il giovedì mentre, in base alla disponibilità del personale, potranno essere previste aperture aggiuntive al venerdì, alternate tra le due sedi.

In collaborazione con la Radiodiagnostica, diretta dal professor Alessandro Stecco, è stato previsto un aumento del numero di esami ecografici e radiologici nei giorni di apertura. «Complessivamente - si legge in una nota dell'Asl - la quantità di prestazioni diagnostiche erogate risulterà superiore rispetto al passato. Oltre all’attività diagnostica, il servizio di Radiologia sarà operativo anche per lo screening mammografico di primo livello, in giornate specifiche concordate con il Servizio Screening dell’Asl».

Per quanto riguarda invece l’attività mammografica clinica (non di screening), questa sarà centralizzata presso i servizi radiologici dei due presidi ospedalieri, per garantire una gestione più efficace e la vicinanza al radiologo esperto in senologia.

«La rimodulazione estiva dell’orario di attività della Radiodiagnostica nelle Case della salute di Santhià e di Gattinara – commenta il direttore generale Marco Ricci – consentirà una gestione più efficiente del servizio con un potenziamento delle sedute diagnostiche. Un percorso in favore dell’utenza che va nella stessa direzione delle sedute straordinarie, nei week end e in orario serale, già effettuate nei mesi scorsi all’ospedale di Vercelli in ottica di abbattimento delle liste d’attesa. Ringrazio il professor Stecco e il suo personale per essersi messo a disposizione».