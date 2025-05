«Fontane disattivate in zona stazione: quali sono i motivi?»

Quali sono i motivi che hanno portato il Comune a disattivare da oltre un anno, la fontana di piazza Roma e, da diversi mesi, anche quella di piazza Sant'Eusebio? Dopo l'annuncio, in un recente Consiglio comunale, relativo allo stanziamento di 25mila euro per il ripristino delle fontane, Pd e lista civica tornano a chiedere chiarimenti sulle condizioni dei due manufatti.

In particolare, Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Marco Mancuso, Filippo Campisi, Manuela Naso e Cecilia Nonne- rilevando come per l'approvvigionamento idrico di viale Garibaldi sia stato realizzato un pozzo dedicato (accanto alla lapide in memoria di Giovanni Gastaldi) sottolineano come la Fontana del Seminatore di Attilio Gartman sia rimasta disattivata anche al termine dei lavori di rifacimento di piazza Roma. «Considerata l’importanza che l'impianto ha per la posizione in cui si trova e il pregio architettonico e artistico del manufatto e del contesto - scrivono i consiglieri di minoranza - si chiede quale siano i motivi di tale situazione di mancato funzionamento e per quale motivo sia stato necessario investire ulteriori risorse economiche per la sistemazione della fontana di piazza Roma, dati i lavori terminati da poco tempo».

Riflessione analoga anche per la fontana di piazza Sant'Eusebio, disattivata ormai da mesi.