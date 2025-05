Schianto all'uscita dell'autostrada

Incidente stradale tra un mezzo pesante e una autovettura, intorno alle 9 di mercoledì 28 maggio, sulla SP03 all' uscita del casello autostradale di Carisio. Per i soccorsi è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris insieme a quella Volontaria di Santhià: all'arrivo hanno creato un accesso alla vettura per poter rendere facile l accesso ai sanitari della Croce Blu; successivamente si sono occuapti della messa in sicurezza di entrambe i mezzi e dell' area interessata.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, dei Carabinieri e gli Ausiliari della Viabilità autostradale.