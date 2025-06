Schianto in corso Gastaldi, conducente in codice rosso

Gravissimo incidente, all'alba di domenica 8 giugno, in corso Gastaldi, in pieno centro città. Intorno alle 4, una vettura, dopo aver colpito il palo dell'illuminazione pubblica poco prima della rotonda che immette sul cavalcaferrovia del Belvedere e aver centrato i dussuasori che delimitano la rotatoria, si è rovesciata su un lato. All'interno una sola persona, rimasta gravemente ferita,: estratta dal personale dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli tramite l'utilizzo di tecniche di Primo Soccorso Sanitario, è consegnata ai sanitari della Croce Rossa che l'hanno trasportata all'ospedale in codice rosso.

Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a Gpl, e dell'area interessata.

Presenti le pattuglie della Polizia e dei Carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altre persone o mezzi.