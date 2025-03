Assicura 270 auto come veicoli storici, nuova truffa ai danni delle assicurazioni

La Polizia di Stato di Vercelli ha individuato un nuovo fenomeno nel panorama delle già diffuse truffe assicurative.

L’attività di indagine, che ha avuto inizio nel mese di gennaio del 2024, ha riguardato un’agenzia assicurativa di Vercelli. In particolare, il titolare della stessa si era reso casualmente conto che un suo dipendente aveva assicurato come storiche, a sua insaputa, circa 270 auto che, in realtà, si sono rivelate non essere tali in quanto prive della relativa certificazione di interesse storico.

È stato accertato che il dipendente, in accordo con un broker assicurativo di Napoli, riceveva da costui i dati dei veicoli da assicurare e che, mediante l’utilizzo del software aziendale, generava i contratti assicurativi, facendo pervenire i pagamenti direttamente sul conto corrente dell’istituto assicurativo e non su quello dell’agenzia, in modo tale da poter così eludere il controllo da parte del titolare di quest’ultima.

La Sezione Polizia Stradale di Vercelli, nell’individuare e verificare le modalità utilizzate per la realizzazione della truffa, ha così scoperto come il modus operandi utilizzato dal broker per assicurare un veicolo come se fosse di interesse storico, falsificandone i documenti, fosse frutto di una pratica comune e molto diffusa: gli agenti hanno individuato una considerevole quantità di autovetture assicurate con le stesse modalità in varie località d’ Italia.

Inoltre, nell’ambito della medesima attività d’indagine, si è altresì scoperto che anche presso altre agenzie assicurative site sul territorio Nazionale, alcuni assicuratori risultavano essere stati truffati dai clienti stessi che, senza necessariamente essere assistiti da un broker, avevano inviato la copia dei documenti delle autovetture – carta di circolazione, certificato di rilevanza storica, passaggi di proprietà – contraffatti nella parte riguardante la data di prima immatricolazione del veicolo, e talvolta del modello dello stesso, ottenendo così formule assicurative agevolate dedicate alle auto storiche, ma in realtà applicate in favore di veicoli attuali.

Pertanto, la Sezione Polizia Stradale di Vercelli ha segnalato la nuova modalità di truffa assicurativa all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, allo scopo di porre in essere le necessarie iniziative finalizzate a scongiurare che episodi simili possano essere reiterati sul territorio.