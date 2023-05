Un clandestino e un minorenne impiegati in nero: controlli della Finanza il primo maggio

Primo maggio di lavoro nero, all'interno di un ristorante e di una macelleria del capoluogo, per un extracomunitario irregolare e un minorenne. Non proprio il modo migliore di rendere omaggio alla festa dei lavoratori. Lunedì la Guardia di Finanza di Vercelli, ha eseguito mirati servizi di polizia economico-finanziaria per contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare scoprendo un cittadino extracomunitario e un minorenne, d’origine turca, impiegati in nero.

I due lavoratori sono stati sorpresi dalle Fiamme Gialle all’interno di un esercizio di ristorazione e di una macelleria del capoluogo mentre prestavano la propria opera senza essere regolarmente assunti.

Accertata la clandestinità sul territorio nazionale, sia il datore di lavoro che il cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e avviate le pratiche per definire la posizione dello straniero in materia di immigrazione. Il 17enne, d’origine turca, è risultato invece regolarmente residente in Italia con la propria famiglia.

L’attività dei Finanzieri del Gruppo di Vercelli e della Tenenza di Borgosesia è stata condotta nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Vercelli con l’obiettivo di scongiurare il ricorso a manodopera in nero da parte dei datori di lavoro per fronteggiare il prevedibile maggiore afflusso di clientela in occasione di particolari ricorrenze come è quella del 1° maggio.

Per questa ragione, i controlli sul campo sono stati estesi all’intero territorio provinciale identificando complessivamente altri 15 lavoratori - in regola, mentre l’intervento delle pattuglie presso i locali pubblici è stato pianificato incrociando le risultanze delle banche dati in uso ai Reparti e le informazioni sulle aperture straordinarie dei vari negozi per il ponte di lunedì.