Incidente tra due auto, un ferito

Incidente, intorno alle 20, di venerdì, a Trino, in via Guglielmo Marconi, dove due vetture si sono scontrate. Nell'incidente, una persona è rimasta ferita e, per la messa in sicurezza dei mezzi è stato necessario far intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli.

All'arrivo del personale di viale dell'Aeronautica, le persone a bordo delle vetture erano già fuori dai mezzi e solo una è stata trasportata al Pronto soccorso dai sanitari: sul posto anche i Carabinieri di Desana e la radiomobile di Vercelli per gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.