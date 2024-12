Autocarro in fiamme: salva la motrice, distrutto il cassone

Autocatto in fiamme, nel pomeriggio mercoledì 11 dicembre, sulla provinciale tra Tricerro e Trino. I mezzi di soccorso sono intervenuti poco prima 15: la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli insieme a quella con l'autobotte sono intervenute per domare il rogo.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco il trattore stradale era già stato sganciato dal rimorchio che, invece, era avvolto dalle fiamme.

L'intervento è valso alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Non si segnalano feriti.