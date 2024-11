Lutto per Stefania Gaggion, mamma di monsignor Bedello

Grave lutto per monsignor Stefano Bedello, vicario generale della diocesi di Vercelli: nella giornata di venerdì è morta la mamma, Stefania Gaggion, 73 anni. La donna era ospite della Casa del Clero di Vercelli dove si era trasferita la scorsa estate per l'aggravarsi di una malattia che l'aveva colpita da tempo. Insieme a don Stefano, la donna lascia il marito Lorenzo, l'altro figlio Andrea con la moglie Romina e le nipoti Rebecca e Rachele.

Nata Veneto, Stefania Gaggion, dopo l’alluvione del Polesine, era giunta a Trino dove aveva poi sempre vissuto creandosi una propria famiglia e mettendo salde radici. E proprio a Trino, in chiesa parrocchiale verranno celebrate le esequie lunedì 2 dicembre alle 15; il rosario sarà invece recitato domenica alle 18,45 sempre in parrocchia a Trino.

Moltissime le attestazioni di lutto che stanno arrivano a monsignor Bedello e ai suoi familiari: il Comune di Trino, in una nota pubblicata sui canali socia scrive: «L’Amministrazione comunale di Trino si unisce al dolore per la scomparsa della madre di Don Stefano, Monsignore Vicario della Curia di Vercelli. In questo momento di grande dolore, esprimiamo a lui e alla sua famiglia la nostra più sentita vicinanza e le nostre condoglianze».