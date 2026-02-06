Cavalcaferrovia, in funzione l'occhio elettronico

Un controllo perfetto e accurato sia sull'asse centrale che sulla rampa di via Monviso. Nelle scorse ore sono state completate le operazioni di installazione del nuovo sistema di videosorveglianza sul cavalcaferrovia Tournon e le immagini diffuse dal Comune rendono ben chiaro la qualità delle riprese rese possibili dalle nuove attrezzature.

Il Comune precisa che l’intervento rientra nel piano di potenziamento delle misure per la sicurezza urbana e il controllo del territorio: le telecamere, collegate alla rete di monitoraggio comunale, consentiranno la sorveglianza continua dell’area, allo scopo di prevenire comportamenti illeciti, migliorare la sicurezza della circolazione e tutelare l’incolumità di cittadini.

«Il sistema è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e sarà utilizzato esclusivamente per finalità di sicurezza e ordine pubblico», precisano dal Comune.

«La sicurezza - interviene l’assessore Paolo Campominosi - è fra i principali obiettivi dell’amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Scheda, che ha posto il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo tra le priorità della sua azione. L’intervento sul Tournon si inserisce in una strategia più ampia, orientata a garantire maggiore presidio delle infrastrutture sensibili e delle aree di maggiore transito».