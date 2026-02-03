Fondazione Marazzato, un video racconta storia, ambiente, impegno sociale

Celebrazione del passato e visione del futuro, salvaguardia della storia ma anche dell’ambiente, cultura d’impresa e attenzione alle nuove generazioni: sono molti i dualismi che si possono trovare nei valori portati avanti dalla Fondazione Marazzato, da oggi riassunti e illustrati da un breve ma suggestivo video Corporate.

In appena due minuti e mezzo di parole e immagini amalgamate con il tocco sapiente del regista Matteo Bellizzi, a cui si deve già il docufilm “Il Sogno di Carlo” presentato lo scorso aprile e dedicato alle origini della Collezione Marazzato, descrivono i valori fondanti e le finalità di questo ente, nato nel 2023 intorno al patrimonio rappresentato dalla sua collezione di mezzi storici, unica in Europa, e da cui si sviluppano tutta una serie di progetti e iniziative legate non soltanto alla cultura motoristica.

La Fondazione Marazzato è infatti attiva in ambiti che vanno dalla responsabilità sociale, con iniziative benefiche (tra cui il sostegno alla ricerca contro i tumori in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi) ai progetti scolastici di sensibilizzazione e formazione dei più giovani su tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità.

Dai mezzi prende spunto anche la valorizzazione della cultura d’impresa, grazie a una rete di contatti e collaborazioni sempre più numerose con aziende, associazioni, musei e altre realtà, e del territorio vercellese, con cui esiste un legame profondo.

Particolarmente forte è poi l’impegno verso la tutela dell’ambiente, che la Fondazione eredita dall’azienda da cui trae origine, il Gruppo Marazzato, leader nei servizi ambientali, nelle bonifiche e nel trattamento di rifiuti industriali, riconosciuta essa stessa come Società Benefit sempre nel 2023. E che realizza attraverso la Fondazione progetti finalizzati al benessere, anche sociale, della collettività, applicando la stessa visione imprenditoriale che la guida agli obiettivi dell’ente.