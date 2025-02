Trofeo Bertinetti, a Vercelli le eccellenze della spada femminile

Ci sarà anche Giulia Rizzi, la campionessa olimpica di Parigi 2024, alla 57ª edizione del trofeo “Marcello e Franco Bertinetti” in programma domenica 16 febbraio con la tradizionale finale sul palco del Teatro Civico. Insieme a lei, a comporre la squadra italiana che darà l’assalto alla "statuetta del generale", sono state selezionate la vercellese Federica Isola, Alessandra Bozza e Gaia Caforio.

«Atlete di primissimo piano - spiega il maestro Massimo Zenga Germano -. Abbiamo Rizzi, oro olimpico, Bozza vincitrice di un mondiale a squadre, Caforio, che ha ottenuto un oro nel circuito europeo under 23 e Chicca Isola che tutti noi ben conosciamo».

Le azzurre se la vedranno con l'Ungheria, vincitrice dell'edizione 2024; la Spagna e la Svizzera: «In pedana saliranno tutte atlete che ruotano nelle rispettive nazionali, garantendo un altissimo livello qualitativo», aggiunge Zenga Germano.

A presentare la 57° edizione del Trofeo il presidente della Pro Vercelli Scherma, Andrea Uga, il sindaco Roberto Scheda, Zenga Germano e Maurizio Randazzo, oggi tra i massimi dirigenti di Federscherma ma in passato oro olimpito e, a sua volta, vincitore di alcune edizioni del Bertinetti. Con loro il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino e l'assessore Elisa Cubito.

«Questi nomi - evidenzia Scheda - confermano come il “Bertinetti” sia vanto e onore per la nostra città. La scherma è un’eccellenza dove abbiamo sempre primeggiato e continuiamo a farlo».

Ricordando la figura dello storico presidente della Pro Vercelli Scherma, Aldo Vené, Scheda lo ha definito «uno dei più determinati, appassionati e accaniti sostenitori di questo trofeo ed è giustamente ricordato con la “Spada d’oro” assegnata al miglior atleta della competizione».

Una manifestazione che ha attraversato la storia, come ricorda il presidente Uga: «Siamo il più longevo torneo internazionale di spada a squadre», aggiunge ricordando che, nell'albo d'oro, si trovano atleti dell'Urss, della Germania Ovest, di altri stati scomparsi nel corso degli anni.

Randazzo, campione olimpico e membro del comitato organizzatore, ha infine ringraziato «il Comune di Vercelli per la sempre proficua collaborazione che porta avanti con Pro Vercelli Scherma».

La prima fase si disputa dalle 10 di domenica alla palestra Bertinetti di corso de Rege mentre, per la finale, ci si sposta al Teatro Civico. Per favorire la presenza anche dei dei giovanissimi, gli assalti partono alle 17,30: a presentare il pomeriggio lo stesso Uga e la giornalista Raffaella Lanza.

La 57ª edizione del trofeo “Marcello e Franco Bertinetti” è organizzato anche con il patrocinio e il contributo del Coni, del Comune, della Provincia, della Regione Piemonte e della fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: confermati, oltre l'assegnazione della Spada d'Oro Aldo Venè anche il trofeo Valter Nasi.