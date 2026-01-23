Conto alla rovescia: meno di 30 giorni per iscriversi al Norma Fantini Opera Contest 2026

Manca meno di un mese alla scadenza delle iscrizioni per la seconda edizione del “Norma Fantini Opera Contest”, il prestigioso concorso internazionale per giovani cantanti lirici under 33, promosso dall’Associazione Culturale Territori insieme a Fondazione Fossano Musica e More News Soc. Coop. Con il 21 febbraio 2026 ormai alle porte, i talenti hanno tempo fino ad allora per candidarsi online e cogliere questa unica opportunità di visibilità e crescita artistica.​

Le selezioni si terranno a Fossano (CN) dal 19 al 22 marzo 2026. I partecipanti ammessi potranno accedere alla Norma Fantini Opera Academy (17 aprile-12 luglio), che sfocerà nella produzione de “Il barbiere di Siviglia”, completa di alloggio e voucher pasti per tutti i partecipanti.​

Il contest prevede 2 sezioni:

Sezione A (Voci Emergenti per repertorio lirico generale) Sezione B (Voci per “Il barbiere di Siviglia” e Academy).

Ogni sezione divide i concorrenti in Under 25 e Over 25 (fino a 33 anni); sono esclusi dalla partecipazione i vincitori delle prime tre posizioni dell’edizione precedente.​

La giuria, composta da personalità di grande rilievo come il soprano Norma Fantini, assegnerà premi in denaro e, a sua discrezione, potrà organizzare audizioni ad hoc presso i Teatri Nazionali per i vincitori e i segnalati. I vincitori saranno inoltre protagonisti di un Galà Lirico retribuito, inserito nella programmazione concertistica della Fondazione Fossano Musica.

Per le iscrizioni consulta bando e regolamento su www.normafantinioperacontest.it

Contatta per informazioni: direzione@normafantinioperacontest.it o +39 0172.60113.