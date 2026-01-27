Ex cinema Viotti: i dubbi di Italia Nostra su parcheggio multipiano e nuovo condominio

Riceviamo e pubblichiamo.

La sezione di Italia Nostra a seguito della pubblicazione del nuovo progetto di fattibilità tecnico-urbanistica relativo alla costruzione di un parcheggio multipiano (in parte sotterraneo) all’interno dell’ex cinema Viotti, da anni chiuso al pubblico, al fine di realizzare una cinquantina di posti auto per i residenti e per gli automobilisti che vorrebbero lasciare l’auto in centro e di un nuovo edificio adiacente, richiama l’attenzione sulla necessità di valutare adeguatamente la fattibilità di questo intervento urbanistico, così impattante sul preesistente edificio storico e pertanto chiede di esperire la procedura di verifica della VAS in capo al Comune di Vercelli, considerando le osservazioni qui descritte.

Visto che il progetto prevede anche la costruzione nella parte retrostante l’ex cinema Viotti, prospicente il vicolo San Salvatore e via Manara, di un nuovo edificio” a sei piani a carattere residenziale ma in parte adibito ad esercizi commerciali, ritiene che il suddetto edificio abbia caratteristiche architettoniche estranee (in particolare volumi, materiali, ampie vetrate e balconi sovradimensionati…) al linguaggio architettonico e al contesto di valore del centro storico cittadino e inoltre contribuisca anche ad aumentare il traffico automobilistico in una zona che già presenta notevoli problematiche in tal senso.

Questa Sezione, pertanto, sollecita gli Uffici Tecnici Comunali a prendere in considerazione tutte le problematiche riguardante la realizzazione di questo progetto nel centro storico e valutare un'eventuale rimodulazione progettuale, sia dal punto di vista architettonico che ambientale.

Esprimiamo quindi forte preoccupazione per il progetto in quanto l’ex cinema Viotti non è soltanto un immobile dismesso, rappresenta invece un frammento della “memoria collettiva” della città e del suo tessuto urbano. Intervenire su un edificio di questo tipo senza una reale attenzione alla sua identità storica e culturale significa impoverire il centro storico, riducendolo a uno spazio privo di coerenza e riconoscibilità.

Riteniamo che Vercelli meriti un progetto di rigenerazione urbana di qualità, capace di recuperare l’esistente, valorizzare il patrimonio storico e dialogare con il contesto, anziché imporre soluzioni standardizzate e avulse dalla realtà del luogo.

