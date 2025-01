Piazza del Municipio, cambia la viabilità durante il cantiere

Inizia a configurarsi quella che sarà la viabilità definitiva della nuova piazza del Municipio. Dalle 12.30 di oggi, martedì 28 gennaio e fino a venerdì 7 febbraio, i veicoli a motore per raggiungere via San Paolo dovranno percorrere via Vallotti, svoltare a destra in via Sant’Anna e proseguire nel parcheggio di via Fratelli Ponti.Da qui si potrà quindi imboccare via Palazzo di Città, nella quale è già stato invertito il senso di marcia.

«Stiamo predisponendo la segnaletica verticale temporanea - anticipa l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Questa soluzione, una volta concluso il cantiere in piazza del Municipio, sarà quella definitiva».