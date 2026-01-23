Da viale Rimembranza alla zona industriale: effettuate 997 potature

Con un investimento di 250mila euro il Comune, durante l'inverno 2025-'26, sta mettendo in campo un capillare piano di potature che interessano diverse zone della città. Complessivamente sono state effettuate 977 potature, 480 delle quali hanno interessato viale della Rimembranza.

«Questo lavoro nasce per ridurre i rischi, migliorare la salute delle piante, garantire sicurezza ai vercellesi e - spiega l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe - e per restituire decoro agli spazi pubblici».

Alcuni significativi esempi: in corso Salamano ci sono stati 83 interventi, 95 nella zona Bertagnetta. E se il “cuore” dell’operazione è stato viale Rimembranza, non vanno dimenticati anche i lavori in piazza Cesare Battisti, alle scuole Alciati-Bertinetti e in corso Palestro. «Nell’area industriale, dove da 10 anni non si interveniva, oltre alle potature è stato effettuato un’importante opera di pulizia del verde», spiegano dal Comune.

Un capitolo a parte è rappresentanto dalla riqualificazione del bosco della scuola dell’Isola, l’area verde danneggiata dal nubifragio dell'agosto 2023. «Dopo due anni è stata restituita alla città in condizioni di sicurezza e piena fruibilità. Così dalla prossima primavera gli allievi dell’adiacente scuola potranno tornare a usufruire di questi spazi», aggiunge Prencipe. L’Amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Scheda, ha scelto di non limitarsi all’ordinario, ma di guardare avanti con responsabilità. Anticipo che, durante la prossima primavera, saranno mesi a dimora diversi alberi oggi mancanti o deperienti».