Alla luce del possibile peggioramento delle condizioni meteo, il Comune ha attivato il piano operativo per la gestione di eventuali criticità legate a gelo o neve. «L'obiettivo prioritario - spiega l'assessore Paolo Campominosi - è garantire la sicurezza della circolazione e delle persone».
Nella sera di giovedì 22 gennaio, saranno impiegati due mezzi sui percorsi prioritari, che comprendono circa 150 fra strade e piazze di Vercelli. Gli interventi di salatura verranno estesi in maniera preventiva in funzione del possibile, ulteriore abbassamento delle temperature.
Da domani, venerdì 23 gennaio, tutti i mezzi spargisale saranno posizionati sul territorio comunale e pronti a intervenire tempestivamente in base all’evoluzione delle condizioni climatiche.
Le lame sgombraneve di dimensioni più ridotte, destinate in particolare a percorsi pedonali e ciclabili, sono già presenti sul territorio.
Le altre lame sgombraneve sono state pre-allertate e potranno raggiungere Vercelli ed entrare in servizio nei tempi prestabiliti, se la situazione lo rendesse necessario.
Il Comune ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, la salatura e la pulizia dei marciapiedi sono a carico delle proprietà private che si affacciano su questi ultimi. La collaborazione di tutti è fondamentale per ridurre i rischi e garantire condizioni di sicurezza diffuse.
«L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione meteo e fornirà aggiornamenti ai vercellesi», conclude l'assessore Campominosi.
Attualità | 22 gennaio 2026, 11:43
Temperature in calo: dalla serata in azione i mezzi spargisale
Il piano del Comune in vista del previsto peggioramento meteo
