Nuova primaria per Ostetricia e Ginecologia dell'Asl Vc

La struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Asl VC ha una nuova Direttrice: la professoressa Libera Troìa, che ha preso servizio con l’inizio del 2026. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Chieti e poi specializzata all’Università di Siena, dal 2025 è professore associato al Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale. Svolge attività didattica nel polo di Alessandria, dove è titolare dell’insegnamento di Ostetricia e Ginecologia nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia; e nel polo di Novara, dove insegna Infermieristica materno-infantile nel corso di laurea in Infermieristica.

Autrice di decine di pubblicazioni scientifiche in ambito ostetrico e ginecologico, collabora inoltre con l’Istituto Superiore di Sanità all’aggiornamento delle Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica.

«Con l’arrivo della professoressa Troìa - commenta il direttore generale Marco Ricci- l’Asl VC può contare sull’esperienza e la preparazione scientifica e clinica che la nuova direttrice ha maturato in ambito ospedaliero e universitario, a livello sia nazionale che internazionale. Il suo ingresso segna il culmine del percorso di rilancio e consolidamento della struttura, che ha impegnato l’Asl per oltre un anno con l’obiettivo di dotarla di professionisti che siano un punto di riferimento per la popolazione. Oltre alla direttrice, nel mese di febbraio prenderanno servizio altri tre medici in formazione specialistica all’ultimo anno di specializzazione. A marzo poi, l’equipe sarà completata con altri due medici. Insieme alla direzione strategica, esprimo la mia soddisfazione per l’ingresso della primaria, cui non faremo mancare sostegno e collaborazione».

In queste settimane la direttrice ha avuto modo di conoscere la realtà del reparto, sia a Vercelli che a Borgosesia: sono già diversi gli obiettivi che si è posta insieme ai suoi collaboratori, in primis l’Analgesia ostetrica, che permetterà di ridurre il dolore del travaglio e del parto, migliorando il benessere materno e fetale. In questo percorso saranno coinvolte tutte le risorse del reparto, tra cui la coordinatrice ostetrica, sedici ostetriche, oltre a otto operatori socio-sanitari.

