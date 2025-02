«Acqua, tutelare il servizio, gli utenti e i lavoratori»

«La discussione sul modello di gestione del servizio idrico territoriale non deve essere inquinata da impuntature ideologiche o personalistiche, buone forse per racimolare qualche manciata di voti ma poco lungimiranti per il futuro del Vercellese, della Valsesia e del Biellese», lo afferma il deputato Emanuele Pozzolo in riferimento alle sempre più accese discussioni politiche che riguardano le modalità di gestione del servizio idrico locale.

«Per arrivare ad una scelta intelligente bisogna tenere conto che la normativa in tema di acqua prevede una forte capacità del gestore di investimenti milionari costanti sulle reti idriche e non si può pensare di ribaltare il peso degli investimenti in tariffa perché si creerebbe un grave danno a imprese e famiglie: bisogna trovare un punto di equilibrio tra sacrosanta tutela dell’acqua come bene pubblico e la concreta capacità di fornire un servizio di qualità e con tariffe competitive», prosegue Pozzolo.

«Per quanto riguarda Vercelli, dove la gestione fino ad ora è stata positiva sia in termini di qualità del servizio che in termini tariffari, occorre un surplus di attenzione nel perfezionamento dell’operazione sul servizio idrico: dobbiamo assolutamente tutelare i posti di lavoro del settore, che interessano più di 200 famiglie», conclude.